Franco Bragagna va in pensione! Niente Milano Cortina 2026 le ultime telecronache Rai un anno e mezzo fa

Franco Bragagna ha impartito lezioni di telecronaca per decenni, ha offerto saggi di professionalità e di competenza estrema su più fronti, ha prestato la sua voce a eventi sportivi di primaria importanza entrando nelle case di milioni di italiani e diventando quasi uno di famiglia, un porto sicuro, un riferimento irrinunciabile, un narratore di cui non si può fare a meno, una garanzia inossidabile, diventato anche celebre per alcuni incisi, modi di dire, locuzioni entrate nel gergo comune di chi lo ha seguito. Verrebbe quasi da dire: “ Dove c’è Franco, c’è casa “. Ai microfoni della Rai ha accompagnato una Nazione intera, raccontando le imprese dei nostri portacolori, non limitandosi a snocciolare piazzamenti e a fare cronaca, ma approfondendo, andando oltre gli atleti, snocciolando curiosità, aprendo infinite parentesi, regalando aneddoti e spaziando tout court tra sport, storia, geografia, economia. 🔗 Leggi su Oasport.it

