Francia sotto choc | un padre droga figlio di 5 anni e lo fa violentare da 10 uomini Il giudice | Atti di barbarie

La Francia è sotto shock dopo che si è scoperto l’orrore avvenuto nel Nord del paese. Un bambino di 5 anni e mezzo è stato drogato e violentato da dieci uomini, tra cui il padre. L’episodio è avvenuto durante una festa di ‘Chemsex’, un appuntamento in cui si usano droghe per facilitare rapporti sessuali. Il giudice ha definito gli atti come “barbarie”. Il padre ora si trova in carcere, mentre le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto.

L’orrore arriva dal Nord della Francia ed è un cazzotto in pieno cuore. Un bambino di 5 anni e mezzo è stato drogato e violentato da dieci uomini, tra cui il padre, durante una festa di ‘Chemsex’: dove vengono usate droghe psicoattive per favorire le attività sessuali. E’ successo a Lille provocando orrore e sgomento nell’intero Paese. I dieci uomini incriminati, di età compresa tra i 29 e i 50 anni, sono stati posti in custodia cautelare. Tra loro c’è il padre, mentre uno dei principali imputati si è suicidato in carcere. Dato che l’accusa nei loro confronti è di stupro con tortura e atti di barbarie, rischiano l’ergastolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Un caso che ricorda le vicende di Pelicot sta scuotendo l’Inghilterra: una donna ha subito per anni abusi, violenze e sfruttamenti, con la complicità di più persone.

