Francia padre droga figlio di 5 anni e lo fa violentare da 10 uomini

Un bambino di 5 anni e mezzo è stato drogato e violentato da dieci uomini, tra cui il padre, durante una festa di 'Chemsex'. La polizia ha arrestato il padre e altri sospettati. Gli agenti stanno indagando sull’accaduto, che ha sconvolto l’intera comunità.

(Adnkronos) – Un bambino di 5 anni e mezzo è stato drogato e violentato da dieci uomini, tra cui il padre, durante una festa di 'Chemsex', dove vengono usate droghe psicoattive per favorire le attività sessuali. E' successo a Lille, nel nord della Francia, provocando orrore e sgomento nell'intero Paese. I dieci uomini incriminati, di.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Un bambino di cinque anni è stato vittima di un incubo in Francia.

