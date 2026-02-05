Francesco Bagnaia ha chiuso la terza giornata di test a Sepang con il quinto tempo. Il pilota italiano si è detto pronto a rimanere in prima linea, anche se circolano voci su un possibile futuro in un team satellite. Bagnaia ha fatto sapere di avere grandi opportunità sul tavolo e di essere concentrato sulla stagione che sta per iniziare.

Francesco Bagnaia ha firmato il quinto tempo (1:56.929, a 527 millesimi da Alex Marquez) nella terza e ultima giornata dei Test MotoGP andati in scena sul circuito di Sepang. Il due volte Campione del Mondo ha convinto sul passo gara e ha iniziato con il giusto piglio la nuova stagione dopo le tante delusioni accumulate nella passata annata agonistica in sella alla Ducati ufficiale. Il piemontese è secondo soltanto ad Alex Marquez nelle varie simulazioni Sprint che si sono susseguite nel corso della giornata odierna in terra malese. L’ottimismo non manca nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky: “ Sono stati 3 giorni positivi, abbiamo adottato una strategia migliore, cioè quella di provare le cose ma con calma, solo nel momento in cui prendevo confidenza con la moto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Futuro in un team satellite? Sono un pilota da prima linea, grandi opportunità sul tavolo”

