Tra tre mesi, gli autovelox e i tutor potrebbero essere spenti. Dopo l’allarme di Assoutenti, anche il Codacons segnala il caos che si sta creando in tutta Italia. La questione riguarda le nuove regole e le possibili conseguenze sulla sicurezza stradale. Intanto, molti automobilisti aspettano di capire cosa succederà davvero.

Dopo l'allarme di Assoutenti arriva anche l'avviso del Codacons, che ha espresso preoccupazione per il caos che sta dilagando in Italia. Stando agli ultimi dati raccolti, solo 3.800 su 11mila dispositivi sono stati registrati nella piattaforma. Si tratta purtroppo delle conseguenze del vuoto normativo conseguente alla questione omologazione dei rilevatori di velocità. Lo scorso 3 febbraio il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha notificato il nuovo decreto per l'omologazione alla Commissione europea, e ciò ha comportato una sospensione fino alla data del 4 maggio 2026. In questo periodo, nessun decreto può essere operativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fra tre mesi gli autovelox e i tutor potrebbero essere spenti: ecco perché

