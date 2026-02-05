Quando Yildiz torna a casa, Halit scopre che aspetta un bambino. La terza stagione di Forbidden Fruit mostra un salto temporale che cambia tutto: Yildiz è incinta, Halit è felice con Sahika, mentre Ender è sparita nel nulla. La tensione tra i personaggi cresce e le sorprese non sono finite.

Il salto temporale nella terza stagione di Forbidden Fruit ci mostra Yildiz incinta, Halit felice con Sahika ed Ender scomparsa nel nulla. Cos’è accaduto in questi ultimi otto mesi. Di tutto. Infatti, vediamo che la giovane Yilmaz ha scoperto di essere incinta dopo aver visto naufragare la sua storia con quello che ufficialmente è ancora suo marito. Ender è finita, priva di sensi, nelle acque del mare e tutti credono che sia morta. Di fronte a quanto accaduto, Yildiz ha deciso di andare via, convinta di essere anche lei in pericolo, insieme al bambino che attende. Così si è recata in un villaggio, dove incinta vive con sua mamma. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Forbidden Fruit: quando Yildiz torna e Halit scopre che è incinta

Forbidden fruit ,Yildiz ritorna e mostra a Halit il suo pancione aspettiamo un figlio !

