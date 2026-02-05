Flotta da guerra russe davanti alle coste della Sardegna | la l' Italia muove navi e aerei

La Marina italiana ha inviato navi e aerei nella zona davanti alla Sardegna, dove la flotta militare russa si muove da giorni nel Mediterraneo occidentale. Le autorità temono una possibile escalation e stanno monitorando attentamente la situazione. Intanto, le forze italiane cercano di tenere sotto controllo la presenza russa, che resta stabile in acque internazionali.

La flotta militare russa continua a muoversi con modalità insolite nel Mediterraneo occidentale, stazionando da giorni in acque internazionali davanti alla costa orientale della Sardegna. La scena, seguita con crescente attenzione tra una formazione navale che cambia rotta senza spiegazioni ufficiali, navi con sistemi di tracciamento spenti e un’attività di sorveglianza aerea e navale italiana intensificata nelle ultime ore. Secondo quanto riferito, la squadra è composta dal cacciatorpediniere Severomorsk, dalla petroliera Kama e dal cargo Sparta IV, e continua a procedere a velocità costante tra i 10 e gli 11 nodi lungo un tragitto ripetitivo tra nord e sud, davanti all’Ogliastra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Flotta da guerra russe davanti alle coste della Sardegna: la l'Italia muove navi e aerei Approfondimenti su Flotta Russa Southern Spear nei Caraibi: navi da guerra, paranoia e fantasmi imperiali davanti alle coste del Venezuela Il misterioso blitz delle navi russe tra Sardegna e Lazio Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Flotta Russa Argomenti discussi: Mar Baltico, 14 Paesi europei pronti a bloccare navi della 'flotta ombra russa': cosa sappiamo; Il misterioso blitz delle navi russe tra Sardegna e Lazio; Una petroliera russa alla deriva minaccia le coste andaluse; Gli europei sul Mar Baltico contro la flotta ombra di Putin. Navi russe davanti alle coste sarde, continua il misteroLa flotta è composta da un cacciatorpediniere, una petroliera e dal cargo Sparta IV, l'unico tracciabile nei suoi movimenti ... rainews.it Guerra Ucraina Russia, Nyt: Quasi 2 milioni di soldati russi e ucraini uccisi o feritiLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Zelensky: 'Raid russo su Odessa brutale, anche bambini tra i feriti'. LIVE ... tg24.sky.it LE MARINE DA GUERRA DEL REGNO UNITO E DELLE DUE SICILIE Un’altra grossa menzogna forgiata dai revisionisti del Risorgimento recita che il Regno Unito (colloquialmente detto Inghilterra) sarebbe stato intimorito dalla flotta militare delle Due Sicilie, facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.