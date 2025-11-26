Saldi invernali a Frosinone c' è la data | ecco quando si parte

Frosinonetoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I saldi invernali a Frosinone e nel Lazio inizieranno il 3 gennaio 2026. Questa la comunicazione che l'assessorato regionale alle Attività produttive ha annunciato ai sindaci dei comuni del territorio “dopo il via libera della commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

saldi invernali frosinone cRoma, saldi invernali al via il 3 gennaio. Stime «rosee» per l'Immacolata: in arrivo 370mila turisti - La Regione ha comunicato le date delle svendite, quelle estive saranno il 4 luglio. Secondo roma.corriere.it

Abruzzo: Magnacca, saldi invernali al via dal 3 gennaio 2026 - L’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca comunica che i saldi di fine stagione invernale partiranno sabato 3 gennaio 2026 per la durata di 60 giorni come apposita determina. Da regione.abruzzo.it

saldi invernali frosinone cSaldi invernali a Roma, c'è la data: ecco quando si parte - Questa la comunicazione che l'assessorato regionale alle Attività produttive ha annunciato ai sindaci dei comuni del territorio ... Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Saldi Invernali Frosinone C