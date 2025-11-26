Saldi invernali a Frosinone c' è la data | ecco quando si parte

I saldi invernali a Frosinone e nel Lazio inizieranno il 3 gennaio 2026. Questa la comunicazione che l'assessorato regionale alle Attività produttive ha annunciato ai sindaci dei comuni del territorio “dopo il via libera della commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it