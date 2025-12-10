Appuntamento con la poesia di Guido Gozzano in Malatestiana si presenta il libro Il crepuscolo dell' incanto

In occasione del 2025, l'associazione Poesis Aps presenta presso la Biblioteca Malatestiana il saggio monografico di Gianfranco Lauretano,

Il 2025 per l'associazione Poesis Aps si conclude con la presentazione del saggio monografico delle Edizioni Ares, sul poeta Guido Gozzano dal titolo “Il crepuscolo dell’incanto” di Gianfranco Lauretano. Gozzano è spesso considerato un ponte tra l’Ottocento e il Modernismo perché ha anticipato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

