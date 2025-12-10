Appuntamento con la poesia di Guido Gozzano in Malatestiana si presenta il libro Il crepuscolo dell' incanto
In occasione del 2025, l'associazione Poesis Aps presenta presso la Biblioteca Malatestiana il saggio monografico di Gianfranco Lauretano,
Il 2025 per l'associazione Poesis Aps si conclude con la presentazione del saggio monografico delle Edizioni Ares, sul poeta Guido Gozzano dal titolo “Il crepuscolo dell’incanto” di Gianfranco Lauretano. Gozzano è spesso considerato un ponte tra l’Ottocento e il Modernismo perché ha anticipato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Memoria, poesia e resistenza: doppio appuntamento con la compagnia palestinese Inad Theater
Dalla fotografia alla poesia dialettale, primo appuntamento con le domeniche culturali al Maf
Appuntamento con la musica e la poesia nella canzone dialettale emiliana
Venerdì prossimo 12 dicembre, un appuntamento di poesia ed arte da non perdere. Presso la Biblioteca Comunale di Montelabbate (via Leopardi 2), alle ore 21, sarà presentata una piccola edizione d’arte che mette in dialogo poesia e incisione. La pubblicaz Vai su Facebook
A 140 anni dalla nascita un festival dedicato a Guido Gozzano - Si terrà alla Villa Il Meleto di Agliè, sabato 9 settembre, la seconda edizione del festival letterario 'Figure dimenticate del Piemonte', dedicata a Guido Gozzano a 140 anni dalla nascita. Da ansa.it
Musica sotto choc, il cantante ucciso a coltellate: arrestato il figlio tvzap.it
La mummia - Il ritorno, Brendan Fraser onesto: "Non conoscevo Dwayne Johnson prima del film" movieplayer.it
La faida dei Colaiacovo, dal cemento di Gubbio al Sole 24 Ore lettera43.it
Nocera sulla Promozione. "Campionato riaperto, ma l’Aurora ha qualcosa in più» lettera43.it
STASERA TUTTO È POSSIBILE SU RAI1 CON DE MARTINO: LA DECISIONE DEI VERTICI bubinoblog
La modella russa rompe il silenzio su Berlusconi: “Giovanna Rigato lo ricattava per un milione” cinemaserietv.it