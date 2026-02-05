Fisco Leo | per iperammortamento eliminazione limitazioni territoriali

Il governo lavora per eliminare le limitazioni territoriali sull’iperammortamento. Attualmente, la misura si applica solo alle imprese che fanno investimenti all’interno dell’Unione europea. Tuttavia, secondo il ministro Leo, si sta cercando di cambiare le regole in modo che anche gli investimenti fatti fuori dall’Europa possano beneficiare dell’agevolazione. L’obiettivo è rendere più semplice e più vantaggioso investire ovunque, senza essere vincolati alla posizione geografica.

Roma, 5 feb. (askanews) – Sull'iperammortamento "oggi il perimetro è ben delimitato perchè si parla solo di imprese, ossia d'interventi fatti in ambito europeo, nello spazio economico europeo", ma "stiamo lavorando con l'obiettivo di eliminare queste limitazioni territoriali" e "fare in modo che, indipendentemente da dove viene effettuato l'investimento e quindi se l'investimento avviene anche al di fuori di quello che è il perimetro dell'Unione europeo, quell'investimento è premiato, nel senso di poter fruire dell'iperammortamento". Lo ha annunciato il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, nel suo intervento a Telefisco 2026.

