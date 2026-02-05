L’Agenzia delle Entrate ha scoperto 200mila contribuenti che evadevano il fisco. Sono partite 2,4 milioni di letterine come avvertimento, ma niente controlli immediati. L’agenzia rassicura: “Non è il Grande Fratello”, anche se ha passato al setaccio 17 milioni di contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate rassicura: “State sereni, non è il Grande Fratello”. Però intanto ha passato al setaccio 17 milioni di contribuenti e ne ha trovati 200mila che col fisco giocavano a nascondino. Di questi, 116mila la dichiarazione non l’hanno proprio mai vista (forse pensavano fosse facoltativa), mentre 86mila erano così invisibili che manco l’erario sapeva della loro esistenza. Roba da fantascienza, altro che intelligenza artificiale. Il direttore Carbone giura: “Nessun automatismo, nessuna IA generativa”. Tranquilli. È tutto fatto a mano, con amore, pazienza e calcolatrice. E siccome il fisco è buono e non vuole spaventare nessuno, nel 2026 partiranno 2,4 milioni di lettere di conformità. 🔗 Leggi su Lortica.it

Il fisco ha individuato 200mila contribuenti che non hanno dichiarato nulla.

