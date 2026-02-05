Fiorentina Paratici blinda Fortini e Dodò | Pronti al rinnovo

La Fiorentina conferma i suoi giovani talenti. Fabio Paratici mette subito le mani sul futuro e annuncia che Fortini e Dodò sono pronti al rinnovo. La società vuole blindarli e mantenere la squadra competitiva, puntando sui giovani che già si sono fatti notare in questa prima parte di stagione.

Blindatura immediata e gestione strategica dei talenti: la nuova era della Fiorentina targata Fabio Paratici inizia con un segnale chiaro sul mercato. Durante la sua prima conferenza stampa ufficiale nel ruolo di direttore sportivo viola, il dirigente ha messo un punto fermo sulle situazioni contrattuali più calde, a partire da quella di Niccolò Fortini. Il giovane difensore, finito da tempo nei radar della Roma e di altri club di prima fascia, rappresenta una priorità per la società toscana. Paratici ha confermato l'intenzione di procedere spediti verso il rinnovo, estendendo il discorso anche alla posizione di Dodò.

