Perché l’Emilia-Romagna non è finita sott’acqua | i motivi che hanno evitato l’ennesima alluvione

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 26 dicembre 2025 – Sono state le piogge più intense registrate in dicembre in Emilia-Romagna dal 1935 ad oggi. Una sentenza che fa tremare i polsi: l’ondata di maltempo  del 24 e 25 dicembre ha costretto moltissime persone a trascorrere il giorno di Natale e la notte tra il 25 e il 26 fuori da sfollati, con l’incubo di vedere ancora una volta distrutte case, elettrodomestici appena ricomprati, mobili nuovi di zecca. Il peggio è ormai alle spalle, per sabato 27 dicembre è stata emessa un’ allerta meteo gialla per la pianura ravennate, ferrarese e bolognese.  Dopo il grande sospiro di sollievo è già tempo di un piccolo bilancio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

