Ferrero replica a Alcaraz | Sei il mio allievo ma non mi hai mai sconfitto

Ferrero ha deciso di smettere di seguire Alcaraz su Instagram. La mossa arriva dopo alcune tensioni tra i due e sembra un modo per mettere un punto. Ferrero, che ha allenato il giovane talento, ha anche ribadito che Alcaraz non lo ha mai battuto in partita, nonostante la sua crescita. La relazione tra i due sembra essersi complicata, e ora si fa più concreta con questa scelta sui social.

**Juan Carlos Ferrero smette di seguire Carlos Alcaraz su Instagram: il gesto definitivo di un allenatore che non vuole più guardare il successo del suo ex pupillo** È un gesto semplice, ma significativo. Da pochi giorni, Juan Carlos Ferrero, l’ex allenatore di Carlos Alcaraz, ha smesso di seguire il ragazzo sulle pagine social. Un atto che, in un mondo dove ogni commento e ogni “like” conta, sembra una risposta netta a una storia ormai consolidata. La relazione tra Ferrero e Alcaraz, durata sette anni, era già stata interrotta ufficialmente nel giro di cinquantadue giorni dall’uscita del ragazzo dal tour dei Grandi Slam.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ferrero Alcaraz

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ferrero Alcaraz

Argomenti discussi: Australian Open, Djokovic piega Sinner dopo una partita epica e vola in finale contro Alcaraz; Claudio Pistolesi: Sinner ricorda Borg, ma non farà la sua fine. Chi attacca Musetti ha problemi; Toni Nadal replica all’episodio Lopez-Alcaraz | Non mi sarebbe piaciuto.

Ferrero vs Alcaraz: il gesto definitivo dell’ex coachTennis - Personaggi | È conclusa da tempo, eppure la relazione tra l'allenatore Juan Carlos Ferrero e il suo ex pupillo si arricchisce di un nuovo episodio: sarà l'ultimo? ubitennis.com

Ferrero ha rosicato, e dopo gli Australian Open ha smesso di seguire Alcaraz sui socialAlcaraz ha vinto il torneo senza Ferrero e non l'ha nemmeno ringraziato. E lui allora l'ha defollowato sui social ... ilnapolista.it

Kinder Kornetti Crema al Latte è la novità Ferrero per la colazione Ferrero presenta Kinder Kornetti Crema al Latte: nuova farcitura per il segmento colazione che vale 385 milioni di euro in Italia. Continua a leggere: https://horecanews.it/kinder-kornetti-crema-a facebook