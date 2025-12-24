Il super coach Ferrero e il brusco addio di Alcaraz | Sapeva tutto ma non mi ha detto nulla Un futuro con Jannik? Più affine a me ci rifletterei

Carlos Alcaraz non si è nemmeno seduto a un tavolo a parlare con il suo storico allenatore prima di interrompere il rapporto professionale con lui. E non è stato lui a comunicare a Juan Carlos Ferrero il suo licenziamento dopo otto anni di strettissima collaborazione. Per questo per il super coach, che ha portato lo spagnolo sul tetto del mondo nel ranking, quell’addio maturato una settimana fa è ancora una ferita aperta e sanguinante: «Tutto sembrava andare bene. Ma lui è stato dalla sua parte, come è normale che sia». Parlando a Marca, Juanki ha però lasciato aperto uno spiraglio su un possibile clamoroso futuro: entrare a pieno diritto nel box di Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Open.online

