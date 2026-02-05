Fedez Jurman è il nuovo vocal coach prima di Sanremo

Fedez ha scelto Jurman come nuovo vocal coach prima di Sanremo. La notizia è arrivata con un post su Instagram, dove il rapper ha confermato di aver chiesto aiuto al noto insegnante. Ora i due lavorano insieme, sperando di rafforzare le sue performance sul palco dell’Ariston.

Jurman è diventato il vocal coach di Fedez e ad annunciarlo è stato il primo attraverso un post su Instagram: il rapper le avrebbe chiesto aiuto Prima lo aveva criticato ora lo aiuta. Stiamo parlando di Jurman il nuovo vocal coach di Fedez. La notizia arriva alla vigilia di Sanremo 2026, dove il rapper si esibirà con Marco Masini. Jurman annuncia la collaborazione in un post su Instagram “quando un rapper che ha un peso per i fatti suoi chiede in modo umile di studiare per migliorare, sarebbe antietico non insegnargli l’arte del canto” scrive. Jurman, è noto per aver partecipato come vocal coach ad Amici dal 2007 al 2011, ma non solo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Fedez si sta preparando per il suo debutto a Sanremo e ha scelto Luca Jurman come suo vocal coach.

Luca Jurman, noto vocal coach di Fedez, sarà sul palco di Sanremo 2026.

