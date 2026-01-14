È morto Luciano Manzalini metà del duo comico Gemelli Ruggeri Era ricoverato da tempo dopo un ictus

È deceduto Luciano Manzalini, noto come metà del duo comico Gemelli Ruggeri, all’età di 74 anni. Ricoverato da tempo dopo aver subito un ictus, Manzalini lascia un ricordo importante nel panorama dello spettacolo italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo della comicità e del teatro, che lo ha visto protagonista nel corso degli anni.

Mondo dello spettacolo in lutto. Luciano Manzalini, metà del duo comico Gemelli Ruggeri, è morto a Bologna all’età di 74 anni. Era ricoverato da tempo alla clinica Villa Paola per le conseguenze di un ictus. Nato a Milano il 1° gennaio 1952, Manzalini era bolognese d’adozione da decenni e ha legato indissolubilmente il suo nome a una delle stagioni più fertili e innovative della comicità italiana tra gli anni Ottanta e Novanta. Insieme a Eraldo Turra, nato a Bologna nel 1955, Manzalini aveva fondato i Gemelli Ruggeri nel 1979. Una coppia comica costruita sul contrasto fisico e caratteriale – Manzalini era il “secco”, Turra l’opposto – e su un umorismo surreale, colto e mai banale, capace di attraversare teatro, televisione e cinema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

