La campagna referendaria si scalda e le tensioni interne al Pd aumentano. Elly Schlein si trova al centro di una polemica dopo aver votato Sì, un gesto che ha scatenato reazioni tra i suoi stessi sostenitori. La sua decisione ha generato malumore e una certa confusione tra i democratici, con alcuni membri che si sono già detti in rivolta. La situazione si fa complicata, e ora il partito si trova a dover gestire divisioni interne che rischiano di indebolire la posizione di tutti.

Come quegli autogol che arrivano dopo pochi minuti e fanno capire subito che la partita si mette male. Il colpo di testa è preciso, ma nella direzione sbagliata: palla alle spalle del portiere e pubblico incredulo sugli spalti. A firmarlo è Elly Schlein, il capitano maldestro che ha confuso la propria porta con quella avversaria. Poi ieri a risultato ottenuto, la Tafazzi del Pd ha alzato le spalle: «Abbiamo semplicemente ripreso un fatto oggettivo». L'uno-due nel frattempo aveva ottenuto l'effetto di annicchilire i compagni di squadra: una polemica che scuote il partito fin dalle fondamenta. Il terremoto arriva dalla campagna di comunicazione lanciata dal Nazareno: «Casapound annuncia il sostegno alla riforma del governo Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Fascista chi vota Sì: Elly segna l'autogol. Mezzo Pd in rivolta

Il Pd si divide dopo aver lanciato uno spot che collega il Sì al fascismo.

Il Partito Democratico ha suscitato molte polemiche con uno spot che associa il Sì al fascismo, puntando il dito contro chi vota No.

