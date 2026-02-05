Farmaci | verso una nuova legislazione il digital talk promosso da Adnkronos ed Egualia

Le istituzioni, le aziende farmaceutiche e i cittadini si sono incontrati online per parlare di una nuova legge sui farmaci. Il digital talk, organizzato da Adnkronos ed Egualia, ha aperto un confronto diretto e senza filtri, disponibile sui social e sul sito del gruppo. Ora si aspetta di capire quali novità arriveranno e come cambierà la regolamentazione del settore.

'Verso la nuova legislazione farmaceutica. Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini'. Questo il titolo del digital talk promosso da Adnkronos in collaborazione con Egualia e disponibile sui canali web e social del gruppo. Tra i temi al centro dell'incontro riordinare, razionalizzare e armonizzare un quadro normativo complesso, rispondendo alle nuove e attuali esigenze di salute e accesso ai farmaci, tenendo conto da un lato della sostenibilità del sistema e dall'altro dell'invecchiamento della popolazione, che vede un aumento dell'incidenza delle malattie croniche.

