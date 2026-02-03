Farmaci Collatina Egualia | Nelle piattaforme d’acquisto regionali non pi? gare al ribasso

Le piattaforme d’acquisto regionali non fanno più gare al massimo ribasso. Quest’anno, infatti, hanno adottato un nuovo sistema che permette di aggiudicare gli appalti a più fornitori contemporaneamente, senza concentrarsi solo sul prezzo più basso. Una scelta che potrebbe cambiare il modo in cui vengono acquistati i farmaci a livello regionale.

“Quest'anno? stata introdotta la possibilit?, da parte delle piattaforme d'acquisto regionale di effettuare gare non pi? al massimo ribasso ma con criterio di multi-aggiudicatario. Questo? particolarmente importante perch? questo consente alle industrie di fare una pianificazione delle allocazioni di farmaci da portare sul territorio. ”. Lo ha detto Stefano Collatina, presidente Egualia in occasione del digital talk dedicato alla riforma in atto nella legislazione farmaceutica, che ha promosso il confronto tra istituzioni, industria e cittadini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

