Cittadella dello sport a Faenza il campo in erba sintetica omologato dalla Lega Nazionale

Ravennatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i lavori di riqualificazione della Cittadella dello Sport della Graziola a Faenza, un progetto destinato a trasformare l'area in un polo sportivo moderno, sostenibile e multidisciplinare e maggiormente aperto alla città. Nelle scorse settimane sono stati completati e consegnati i nuovi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

cittadella dello sport a faenza il campo in erba sintetica omologato dalla lega nazionale

© Ravennatoday.it - Cittadella dello sport a Faenza, il campo in erba sintetica omologato dalla Lega Nazionale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cittadella sport faenza campoCittadella dello sport a Faenza, il campo in erba sintetica omologato dalla Lega Nazionale - Proseguono i lavori di riqualificazione della Cittadella dello Sport della Graziola a Faenza, un progetto destinato a trasformare l'area in un polo sportivo moderno, sostenibile e multidisciplinare e ... Lo riporta ravennatoday.it

cittadella sport faenza campoPronti i tre nuovi campi da calcio alla cittadella della Graziola: uno in erba e due sintetici - Sono stati completati e consegnati i tre nuovi campi da calcio realizzati alla cittadella dello sport della Graziola a Faenza nell’ambito del vasto progetto di riqualificazione ... ravennaedintorni.it scrive

cittadella sport faenza campoRiqualificazione della Cittadella dello Sport della Graziola, campi in sintetico all’avanguardia fotogallery - Proseguono i lavori di riqualificazione della Cittadella dello Sport della Graziola a Faenza, un progetto destinato a trasformare l'area in un polo ... Scrive ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Cittadella Sport Faenza Campo