Cittadella dello sport a Faenza il campo in erba sintetica omologato dalla Lega Nazionale

Proseguono i lavori di riqualificazione della Cittadella dello Sport della Graziola a Faenza, un progetto destinato a trasformare l'area in un polo sportivo moderno, sostenibile e multidisciplinare e maggiormente aperto alla città. Nelle scorse settimane sono stati completati e consegnati i nuovi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Cittadella dello sport a Faenza, il campo in erba sintetica omologato dalla Lega Nazionale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Che sport vuoi praticare oggi? Alla Cittadella, la scelta è solo tua! Presso la Cittadella dello Sport Don Gaetano Mauro, ogni passione trova il suo campo. Che tu voglia affinare il tiro a canestro, dominare il campo da calcetto, bocce, beach e foot volley o sfid - facebook.com Vai su Facebook

Cittadella dello sport a Faenza, il campo in erba sintetica omologato dalla Lega Nazionale - Proseguono i lavori di riqualificazione della Cittadella dello Sport della Graziola a Faenza, un progetto destinato a trasformare l'area in un polo sportivo moderno, sostenibile e multidisciplinare e ... Lo riporta ravennatoday.it

Pronti i tre nuovi campi da calcio alla cittadella della Graziola: uno in erba e due sintetici - Sono stati completati e consegnati i tre nuovi campi da calcio realizzati alla cittadella dello sport della Graziola a Faenza nell’ambito del vasto progetto di riqualificazione ... ravennaedintorni.it scrive

Riqualificazione della Cittadella dello Sport della Graziola, campi in sintetico all’avanguardia fotogallery - Proseguono i lavori di riqualificazione della Cittadella dello Sport della Graziola a Faenza, un progetto destinato a trasformare l'area in un polo ... Scrive ravennanotizie.it