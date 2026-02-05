Fabio Fognini difende Jannik Sinner dopo la sconfitta contro Djokovic a Melbourne. L’ex tennista italiano ha sottolineato che perdere contro il campione serbo non è una tragedia, anche in vista dei prossimi appuntamenti. Durante la trasmissione Sky Tennis Club, Fognini ha ribadito che Sinner ha ancora margini di crescita e che bisogna continuare a credere nel suo talento.

Ribadire il concetto. E’ quanto fatto da Fabio Fognini, ospite dell’ultima puntata di Sky Tennis Club, approfondimento in onda sui canali di Sky Sport in cui si è anche approfondito quanto fatto da Jannik Sinner negli ultimi Australian Open. La sconfitta in semifinale contro il serbo Novak Djokovic è stata una doccia gelida per i tifosi del pusterese, preoccupati dal rendimento del proprio beniamino nella terra dei canguri. A questo proposito, Fognini ha voluto riprendere quanto già detto sui propri canali social e gettare acqua sul fuoco. In particolare, il ligure ha risposto in merito alla notazione statistica secondo cui l’attuale n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Fognini si espone in favore di Sinner: “Non è una tragedia la sconfitta contro Djokovic a Melbourne”

Approfondimenti su Fognini Sinner

Jannik Sinner si arrende a Novak Djokovic in una partita che lascia più di un commento.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fognini Sinner

Argomenti discussi: Fabio Fognini non ci sta e si espone su Jannik Sinner?: Non è una tragedia; Ivan Ljubicic su Carlos Alcaraz: Forse oggi è più facile vincere 7 Slam a 22 anni.

Fabio Fognini si espone in favore di Sinner: Non è una tragedia la sconfitta contro Djokovic a MelbourneRibadire il concetto. E' quanto fatto da Fabio Fognini, ospite dell'ultima puntata di Sky Tennis Club, approfondimento in onda sui canali di Sky Sport in ... oasport.it

Fabio Fognini non ci sta e si espone su Jannik Sinner?: Non è una tragediaIl parere del ligure sul ko subito dallaltoatesino in semifinale contro Djokovic ... msn.com

Questa volta, ci ha pensato Fabio Fognini a difendere Jannik Sinner. Il ligure ha voluto rispondere a un commento apparso sul sul profilo per ribadire una cosa molto importante. Per diversi appassionati, infatti, sembra che qualsiasi risultato diverso dalla vittori facebook

Fabio Fognini interviene in difesa di Sinner: “Non ha perso contro di me…” - x.com