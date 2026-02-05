Si conclude oggi a Konya il campionato europeo di ciclismo su pista 2026. Gli ultimi titoli vengono assegnati in una giornata ricca di emozioni, con gli atleti italiani che cercano di raccogliere medaglie e lasciare il segno in questa competizione. Le dirette tv trasmettono le finali più attese, e i ciclisti azzurri sono pronti a scendere in pista per conquistare il loro spazio. La gara si fa avvincente, e gli appassionati sono in attesa di scoprire chi si aggiudicherà gli ultimi titoli.

In Konya è in programma l’ultima giornata dei campionati europei di ciclismo su pista 2026, con l’assegnazione degli ultimi quattro titoli e la chiusura delle gare di keirin e Madison. la manifestazione turca resta decisiva per la classifica continentale e per l’Italia, che arriva all’appuntamento conclusivo forte di risultati positivi e pronta a chiudere con ulteriori medaglie. La sessione conclusiva prevede le finali della Madison maschile e femminile insieme alle prove individuali di keirin, con i turni e le finali che definiscono posizioni e podi. il programma del giorno evidenzia le fasi finali a partire dalle ore centrali, completando una rassegna che ha già regalato sorprese e conferme. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Europei ciclismo su pista 2026: programma, dirette tv e atleti azzurri in gara il 5 febbraio

Approfondimenti su Europei Ciclismo

Oggi a Konya in Turchia si apre ufficialmente la prima giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista 2026.

Oggi inizia ufficialmente l’Europeo di ciclismo su pista a Konya, in Turchia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Europei Ciclismo

Argomenti discussi: Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 3 febbraio, streaming, italiani in gara; Europei Pista – Azzurri in gara nel primo giorno; Europei pista, Italia 3^ nella velocità a squadre; Europei Pista Konya 2026, Risultati e Medagliere.

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: doppio argento per l’Italia con Vece e VenturelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista. Vi ... oasport.it

Ciclismo, europei pista: argento per Miriam Vece e Federica VenturelliMiriam Vece nel Chilometro e Federica Venturelli nell'inseguimento conquistano la medaglia d'argento agli Europei su pista di ciclismo. Il bilancio totale per l'Italia è di 5 medaglie (2 argenti e 3 ... sport.sky.it

Il 31enne di Brembate Sopra ha chiuso in decima posizione la gara vinta dal portoghese Iuri Leitao. #consonni #europei #ciclismosupista #ciclismo #cycling #TerzoTempoSportMagazine facebook

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: attesa per Simone Consonni nell’omnium - x.com