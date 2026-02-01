Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv | orari 1° febbraio streaming italiani in gara

Oggi inizia ufficialmente l’Europeo di ciclismo su pista a Konya, in Turchia. La prima giornata si svolge con diverse gare in programma, e gli italiani sono pronti a scendere in pista. La competizione si concluderà il 5 febbraio, portando in palio i nuovi titoli continentali. Gli appassionati possono seguire l’evento in diretta in tv e streaming.

Tutto pronto per la prima giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya, in Turchia, si apre oggi la rassegna continentale che metterà in palio i nuovi titoli continentali e si concluderà il 5 febbraio. Tante le specialità previste in un programma già folto dal day-1. Proverà a dire la sua anche l'Italia con una squadra che presenta elementi nuovi e più esperti. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA ALLE 11.00 E ALLE 17.00 Ritorneranno infatti in gara in questi giorni Simone Consonni, Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo, tre delle più importanti pedine del Bel Paese, assenti ai Mondiali 2025.

