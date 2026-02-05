Europei ciclismo su pista 2026 oggi | orari giovedì 5 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi si chiudono i Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 a Konya, in Turchia. Nell’ultimo giorno di gare, vengono assegnati gli ultimi quattro titoli della rassegna. Gli italiani sono in corsa in diverse discipline, e gli appassionati seguono con attenzione orari, dirette tv e streaming per non perdere nessuna emozione.

I Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 vivranno oggi l'ultimo giorno di gare. Nel velodromo di Konya, in Turchia, si assegneranno infatti durante il day-5 gli ultimi quattro titoli della rassegna continentale. Oltre alle due Madison maschili e femminili, la giornata odierna vedrà protagonista anche il keirin, in pista dal primo turno fino alla finale per l'oro. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA DALLE 10.00 L'Italia, dopo i brillanti risultati raggiunti fino a questo momento, spera di chiudere nel migliore dei modi gli Europei. Il medagliere azzurro ieri si è infatti ampliato grazie agli argenti di Federica Venturelli nell'inseguimento e di Miriam Vece nel chilometro da fermo.

