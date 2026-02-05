Europa cerca strategia comune per salvaguardare industria automobilistica frente crescente competizione asiatica

L’Europa si prepara a mettere in campo una strategia comune per proteggere l’industria automobilistica. A pochi giorni dalla fine dell’anno, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha incontrato i CEO di Volkswagen e Stellantis, Oliver Blume e Antonio Filosa, per chiedere alle istituzioni e alle aziende di lavorare insieme contro la crescente concorrenza asiatica. Il settore, già sotto pressione, rischia di perdere terreno se non si trovano subito soluzioni condivise.

**L’Europa è chiamata a difendere l’industria automobilistica: il Presidente della Commissione europea, i CEO di Volkswagen e Stellantis, e l’ambiente politico e tecnologico in crisi** Al Volante – A pochi giorni dalla fine dell’anno, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e due dei maggiori produttori automobili del continente, Oliver Blume e Antonio Filosa, hanno lanciato un appello per una strategia unificata. Il messaggio è inequivocabile: l’Europa deve proteggere la propria industria automobilistica, ormai in una fase critica di trasformazione, e in una competizione globale selvaggia.🔗 Leggi su Ameve.eu

