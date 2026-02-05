Europa cerca strategia comune per salvaguardare industria automobilistica frente crescente competizione asiatica
L’Europa si prepara a mettere in campo una strategia comune per proteggere l’industria automobilistica. A pochi giorni dalla fine dell’anno, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha incontrato i CEO di Volkswagen e Stellantis, Oliver Blume e Antonio Filosa, per chiedere alle istituzioni e alle aziende di lavorare insieme contro la crescente concorrenza asiatica. Il settore, già sotto pressione, rischia di perdere terreno se non si trovano subito soluzioni condivise.
**L’Europa è chiamata a difendere l’industria automobilistica: il Presidente della Commissione europea, i CEO di Volkswagen e Stellantis, e l’ambiente politico e tecnologico in crisi** Al Volante – A pochi giorni dalla fine dell’anno, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e due dei maggiori produttori automobili del continente, Oliver Blume e Antonio Filosa, hanno lanciato un appello per una strategia unificata. Il messaggio è inequivocabile: l’Europa deve proteggere la propria industria automobilistica, ormai in una fase critica di trasformazione, e in una competizione globale selvaggia.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Europa automobili
Così gli Usa hanno affossato l’industria automobilistica giapponese
Stellantis presenta la 500 ibrida e promette amore a Torino: "Cuore pulsante industria automobilistica"
Ultime notizie su Europa automobili
Argomenti discussi: Hikikomori, l’Ue cerca una strategia comune contro l’isolamento giovanile.; Strategia UE sui visti: nuove misure per attrarre talenti - APRE; Migrazione e visti: la nuova strategia della Commissione UE; Oncologia, Innovazione E Competitività: Il Treno Che L'Europa Non Può Perdere.
Europa comune per la disabilitàNel marzo 2021, la Commissione europea ha adottato la strategia 2021-2030 per i diritti delle persone con disabilità, comprendente iniziative chiave come Acces ... futuro-europa.it
Cacciari sul Nove: Senza un esercito e una strategia comune europea, cosa spendiamo i soldi in armi a fare?(Adnkronos) - Stagione sciistica 2025/2026 alle porte, con una importante novità: l'obbligo del casco per gli sciatori di ogni età, precedentemente limitato ai minori di 18 anni. La violazione ... ilfattoquotidiano.it
La Commissione Europea cerca 30 giovani ambasciatori dell'energia (18-35 anni) per guidare la transizione energetica in Europa. Durata: 1 anno (aprile 2025 - giugno 2026) Per chi Giovani europei attivi nel settore energetico attraverso studi, lavoro, volont facebook
da una parte hai il vecchio Continente in crisi, in cerca di nuove alleanze, e dall'altra una Potenza industriale emergente. Gli scambi culturali aumenteranno, così come il flusso dei lavoratori indiani verso l'Europa. Con una gara fra gli Stati UE per attirare quelli x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.