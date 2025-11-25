Stellantis presenta la 500 ibrida e promette amore a Torino | Cuore pulsante industria automobilistica

Torinotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 25 novembre, nel quartiere operaio di Mirafiori, sembra che la Fiat (che però nel mentre ha preso il nome di Stellantis) non abbia mai abbozzato una qualsiasi forma di dismissione industriale a Torino. Nel giorno del lancio della 500 ibrida marchiata Fiat sembrano lontane le polemiche con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

stellantis presenta 500 ibridaStellantis presenta la 500 ibrida e promette amore a Torino: "Cuore pulsante industria automobilistica" - Presente il ministro Urso affianco il presidente Elkann Oggi, 25 novembre, nel quartiere operaio di Mirafiori, sembra che la Fiat (che però nel ment ... Come scrive torinotoday.it

stellantis presenta 500 ibridaStellantis lancia la nuova Fiat 500 ibrida a Mirafiori. Elkann: il mercato non è pronto all’elettrico, l’Ue cambi le regole - La nuova Fiat 500 ibrida punta a rilanciare Mirafiori con una produzione di 100 mila vetture l’anno e 400 assunzioni. Si legge su milanofinanza.it

La nuova Fiat 500 ibrida debutta a Torino - Presentata a Mirafiori la nuova Fiat 500 ibrida: con lei il sito produttivo torinese riceverà nuovo slancio con 400 assunzioni ... Da lautomobile.aci.it

Cerca Video su questo argomento: Stellantis Presenta 500 Ibrida