Cade dal letto a castello e resta ferito | escursionista soccorso nel cuore della notte alla Burraia

Un'escursione nel cuore della notte si è conclusa con un intervento di soccorso al rifugio Casone della Burraia, in provincia di Forlì-Cesena. Un escursionista è caduto dal letto a castello riportando traumi alla spalla e sospetta frattura a una costola, richiedendo l'intervento dei soccorsi per garantire le cure necessarie.

Una notte tranquilla al rifugio Casone della Burraia, nel comune di Santa Sofia, si è trasformata in un momento di apprensione quando un escursionista è caduto accidentalmente dal letto a castello, riportando traumi alla spalla e sospetta frattura a una costola. L'episodio, avvenuto nella nottata.

