Esplosione a Calenzano la perizia | Evento ‘non fortuito

Un’esplosione ha scosso questa mattina il deposito Eni di Calenzano, in provincia di Firenze. La perizia, lunga 227 pagine, conferma che l’evento non è stato un incidente casuale. Gli investigatori hanno già avviato le verifiche per capire cosa abbia provocato questa esplosione, che ha causato danni e paura tra i residenti. La procura di Prato ha chiesto approfondimenti e ora si attende il lavoro degli esperti per fare luce su quanto accaduto.

Calenzano (Firenze), 5 febbraio 2026 – Un evento 'non fortuito'. Così la perizia di 227 pagine richiesta ai periti dal Tribunale di Prato sulla strage di Calenzano al deposito Eni. Il risultato di fatto conferma l'ipotesi investigativa della Procura di Prato. "Diventai una torcia umana”: strage di Calenzano, così Emiliano è sopravvissuto. La rinascita dopo mesi d’inferno Nel disastro del 9 dicembre 2024 morirono cinque persone. In pochi secondi una nube di vapore infiammabile di carburante fece saltare in aria l’enorme deposito Eni, posizionato in mezzo a un insediamento industriale e a poca distanza da case e uffici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esplosione a Calenzano, la perizia: “Evento ‘non fortuito” Approfondimenti su Calenzano Eni Il lavoro che uccide, un anno fa l’esplosione di Calenzano Un anno fa, Calenzano fu teatro di una tragica esplosione sul lavoro, in cui l’area di carico carburante delle autobotti prese fuoco. A un anno dall’esplosione commemorate le cinque vittime dell’Eni di Calenzano A un anno dall’esplosione al deposito Eni di Calenzano, il Comune ha organizzato una cerimonia per ricordare le cinque vittime della tragedia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Esplosione Castel d'Azzano, parla il carabiniere sopravvissuto - Ore 14 del 15/10/2025 Ultime notizie su Calenzano Eni Argomenti discussi: Strage di Calenzano, la nube invisibile e la scintilla. Quei 63 secondi che hanno scatenato l’inferno; Strage al deposito Eni a Calenzano: L’esplosione poteva essere evitata; La strage Eni si poteva evitare Non un errore, ma criticità nella gestione della sicurezza; Gasolio finisce in un corso d’acqua. Allarme ambientale a Monterchi. Esplosione a Calenzano, la perizia: Evento ‘non fortuitoCosì la perizia di 227 pagine richiesta ai periti dal Tribunale di Prato sulla strage al deposito Eni. Il risultato di fatto conferma l'ipotesi investigativa della Procura di Prato ... lanazione.it Deposito Eni di Calenzano, la svolta a un anno dalla strage: diventerà un hub per le rinnovabiliDopo un lungo percorso di confronto tra Eni, Comune di Calenzano e Regione Toscana, è stato deciso che il deposito Eni di Calenzano, teatro dell’esplosione dello scorso 9 dicembre quando persero la ... corrierefiorentino.corriere.it Polvere di stelle. Si chiude con un’esplosione di gioia alla palestra Mascagni di Calenzano la meritata vittoria della nostra Under 14 Volley Academy contro Savino Del Bene. Forte del successo di domenica scorsa per 3-0, la squadra guidata da coach Evaristi facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.