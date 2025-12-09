Il lavoro che uccide un anno fa l’esplosione di Calenzano

Un anno fa, Calenzano fu teatro di una tragica esplosione sul lavoro, in cui l’area di carico carburante delle autobotti prese fuoco. Questo incidente ha evidenziato i rischi e le conseguenze degli incidenti industriali, sollevando importanti riflessioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla prevenzione degli infortuni.

Un anno fa la strage sul lavoro di Calenzano, dove prese fuoco l’area di carico carburante in cui c’erano le autobotti. Morirono cinque persone e l’inchiesta ha svelato una catena di errori e subappalti fatali. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

