Presepe vivente borgo Santa Venera Alta Mascali

La seconda edizione del presepe vivente a Santa Venera Alta, nel borgo di Mascali, si svolge con entusiasmo e partecipazione. Riconfermato il successo dello scorso anno, l’evento ripropone questa tradizione natalizia, offrendo un’esperienza immersiva tra scene e personaggi tipici, valorizzando il patrimonio culturale e le atmosfere festive del territorio.

© Cataniatoday.it - Presepe vivente borgo Santa Venera Alta Mascali Seconda edizione del presepe vivente a Santa Venera alta, riconfermata dopo il successo dello scorso anno. Il caratteristico borghetto di Santa Venera alta si presta benissimo per questa rappresentazione, angoli con degustazione di prodotti tipici, per passare piacevolmente un bel pomeriggio. Cataniatoday.it PRESEPE 900 il presepe vivente di Roscigno Presepe vivente borgo Santa Venera Alta Mascali - Seconda edizione del presepe vivente a Santa Venera alta, riconfermata dopo il successo dello scorso anno. cataniatoday.it Greccio, Valle Santa di Rieti, dove nacque il primo Presepe: perché il Natale qui è diverso da ogni altro - 2026 fa rivivere il Natale di San Francesco con rievocazioni, mercatini, museo dei presepi e percorsi d’arte. ilquotidianodellazio.it L’iniziativa è organizzata dal Comitato del Presepe Vivente e dal Comitato del Castello, con il patrocinio del Comune di Arrone e la collaborazione della Pro Loco Arrone - facebook.com facebook