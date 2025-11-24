Luca Casarotto muore a 58 anni era a capo della caserma dei vigili del fuoco di Arzignano | Esempio di dedizione e professionalità

VICENZA - È morto a 58 anni Luca Casarotto, capo della caserma dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arzignano. Grande il cordoglio del Corpo dei pompieri.   Il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

luca casarotto muore 58''Luca era un uomo di grande personalità, noto per la sua gentilezza e allegria'', addio al capo distaccamento Luca Casarotto. Aveva 58 anni - ''Luca era un uomo di grande personalità, noto per la sua gentilezza e allegria, che trasmetteva a tutti coloro che lo conoscevano, sia nel lavoro che nella vita privata. Da ildolomiti.it

