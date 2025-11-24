Luca Casarotto muore a 58 anni era a capo della caserma dei vigili del fuoco di Arzignano | Esempio di dedizione e professionalità

VICENZA - È morto a 58 anni Luca Casarotto, capo della caserma dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arzignano. Grande il cordoglio del Corpo dei pompieri. Il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Luca Casarotto muore a 58 anni, era a capo della caserma dei vigili del fuoco di Arzignano: «Esempio di dedizione e professionalità»

