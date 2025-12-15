Enrica Bonaccorti | La chemio non ha funzionato cosa sto aspettando ora La figlia | Vinciamo

Enrica Bonaccorti condivide pubblicamente il suo percorso di lotta contro un tumore al pancreas. Ospite a Verissimo, insieme alla figlia Verdiana, ha raccontato le difficoltà incontrate e la volontà di continuare a combattere. La sua testimonianza rappresenta un esempio di coraggio e determinazione di fronte a una sfida difficile.

© Milleunadonna.it - Enrica Bonaccorti: "La chemio non ha funzionato, cosa sto aspettando ora". La figlia: "Vinciamo" Enrica Bonaccorti continua la sua coraggiosa battaglia contro la malattia. Ospite di Verissimo, da Silvia Toffanin, nella puntata del 14 dicembre, insieme alla figlia Verdiana, ha raccontato del tumore al pancreas rivelando che “per adesso con le chemio non è regredito”.La nota conduttrice televisiva è stata commoventemente serena. Milleunadonna.it Enrica Bonaccorti rivela: Il mio tumore al pancreas è inoperabile | La confessione shock Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Non ho tante speranza, la chemioterapia non ha funzionato un granché» - A Verissimo arrivano Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana Bonaccorti, protagoniste di un racconto intenso e profondamente umano. ilmessaggero.it

