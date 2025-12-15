Enrica Bonaccorti | La chemio non ha funzionato cosa sto aspettando ora La figlia | Vinciamo

Enrica Bonaccorti condivide pubblicamente il suo percorso di lotta contro un tumore al pancreas. Ospite a Verissimo, insieme alla figlia Verdiana, ha raccontato le difficoltà incontrate e la volontà di continuare a combattere. La sua testimonianza rappresenta un esempio di coraggio e determinazione di fronte a una sfida difficile.

Enrica Bonaccorti continua la sua coraggiosa battaglia contro la malattia. Ospite di Verissimo, da Silvia Toffanin, nella puntata del 14 dicembre, insieme alla figlia Verdiana, ha raccontato del tumore al pancreas rivelando che “per adesso con le chemio non è regredito”.La nota conduttrice televisiva è stata commoventemente serena. Milleunadonna.it

Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Non ho tante speranza, la chemioterapia non ha funzionato un granché» - A Verissimo arrivano Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana Bonaccorti, protagoniste di un racconto intenso e profondamente umano.

Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Non ho tantissime speranze ma non sono disperata. Mia figlia Verdiana è la mia vera forza» - La conduttrice è tornata a parlare della malattia: «La chemioterapia non ha funzionato granché, ma ho fatto anche tantissima radioterapia.