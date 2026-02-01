Empoli | scomparso in Arno 25enne Si sarebbe buttato in acqua per non essere visto dalle forze dell’ordine

Un giovane di 25 anni del Bangladesh è scomparso giovedì lungo l’argine dell’Arno, vicino all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Si pensa che si sia gettato in acqua per evitare di essere visto dalle forze dell’ordine. Le ricerche continuano senza sosta, ma finora non ci sono tracce di lui. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e se ci siano motivi specifici dietro questa decisione.

EMPOLI – Si cerca, a Empoli, un ragazzo di 25 anni, originario del Bangladesh, scomparso da giovedì lungo l'argine del fiume Arno, nei pressi dell'ospedale San Giuseppe. Il ragazzo è ospite di un centro di accoglienza di Sovigliana, frazione del comune di Vinci che confina con Empoli. Da quanto appreso, il 25enne era sulla sponda del fiume in compagnia di due connazionali, anch'essi ospiti della struttura di Sovigliana, quando avrebbero visto in lontananza delle luci lampeggianti blu. Il ragazzo, forse pensando che fossero forze dell'ordine, si sarebbe buttato in acqua, sottovalutando la forza della corrente.

