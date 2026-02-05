Emergenza cinghiali la Lega propone la cattura in tempi brevi

A Fabriano la presenza dei cinghiali è diventata un problema reale. La Lega ha chiesto di intervenire subito, puntando a catturare gli animali in tempi rapidi. La questione divide la politica locale, mentre i cittadini segnalano sempre più incontri sgraditi con gli ungulati nelle aree abitate.

**Fabriano, l’emergenza cinghiali in pieno dibattito politico: la Lega chiede la cattura rapida** A Fabriano, nel cuore della Marche, una nuova emergenza animale sta facendo discutere il territorio: il cinghiale. Due esemplari sono stati avvistati recentemente, a pochi chilometri dal centro abitato, con un andamento caotico e una presenza sempre più frequente nelle aree urbane. Il fenomeno, ormai in atto da diversi mesi, è ormai diventato un problema serio per la sicurezza pubblica, con un’emergenza che coinvolge non soltanto l’ambiente, ma anche la politica locale. E proprio in questo clima di tensione, il gruppo della Lega di Fabriano ha lanciato una proposta immediata: “la cattura in tempi brevi”, senza utilizzare cani né armi, per trasferire gli animali in strutture venatorie idonee.🔗 Leggi su Ameve.eu

