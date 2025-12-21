ORME sull’emergenza cinghiali nel Parco del Matese propone una soluzione

O.R.M.E. si impegna a evidenziare le problematiche legate all’emergenza cinghiali nel Parco del Matese, denunciando la mancanza di trasparenza nelle scelte gestionali e l’assenza delle associazioni ambientaliste dai processi decisionali. In questo comunicato, si analizzano le criticità emerse durante il recente summit di Morcone e si propone una soluzione condivisa e sostenibile. O.R.M.E. sull’emergenza cinghiali nel Parco del Matese propone una soluzione.

Tempo di lettura: 4 minuti Si riceve e pubblica un comunicato stampa sull'emergenza cinghiali nel Parco Nazionale del Matese, una denuncia chiara contro scelte gestionali poco trasparenti e contro l'esclusione delle associazioni ambientaliste dai processi decisionali prese nel "summit" tenutosi a Morcone il 18 dicembre 2025. Il testo mette in luce come la narrazione pro?caccia contrasti con i dati scientifici e come esistano soluzioni incruente e professionali che continuano a essere ignorate. "Leggendo l'articolo del 19 dicembre sull'emergenza cinghiali nel Matese, si rimane allibiti. Non per la gravità del problema, che è sotto gli occhi di tutti, ma per la sfacciataggine con cui si spaccia come "soluzione tecnica" l'ennesimo favore alla lobby delle doppiette, ignorando totalmente quello che la scienza oramai propone da anni.

