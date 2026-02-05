Elisa, madre di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna il 5 gennaio, si sfoga per la prima volta. Dice che nessuno ha ancora chiesto scusa e che il dolore non si placa. La donna aspetta risposte e giustizia per il figlio, mentre la sua famiglia cerca di andare avanti.

**”** Il dolore di Elisa, la madre di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna il 5 gennaio scorso, è profondo. Non soltanto per la perdita del proprio figlio, bensì per la sensazione di abbandono, per la mancanza di risposte, di scuse. «Sono passate settimane, e nessuno ci ha chiamato per chiederci scusa», dice, con un tono asciutto, quasi spezzato, eppure pieno di rabbia. Nessun riconoscimento del fallimento del sistema, nessuna spiegazione per un omicidio che ha lasciato il Paese a bocca di gente. L’uomo che ha ucciso Ambrosio, Marin Jelenic, aveva un decreto di allontanamento dall’Italia, un documento che avrebbe dovuto impedire il suo ingresso o almeno il controllo del suo movimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elisa, madre del capotreno ucciso, rivela il dolore: “Nessuno ha chiesto scusa

