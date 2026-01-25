Il successo della Festa della famiglia a Bosisio Parini

La Festa della Famiglia a Bosisio Parini si è svolta nel fine settimana del 24 e 25 ottobre, organizzata dall’oratorio locale. L’evento ha visto la partecipazione di numerose famiglie, creando un’occasione di incontro e condivisione. La manifestazione ha rappresentato un momento importante per rafforzare i legami comunitari e promuovere valori di convivialità e solidarietà tra i cittadini.

Grande partecipazione e tanto entusiasmo a Bosisio Parini per la Festa della Famiglia, promossa dall'oratorio nel fine settimana di sabato 24 e domenica 25. Due giornate intense che hanno visto protagoniste le famiglie del paese e, soprattutto, il prezioso impegno dei numerosi volontari.

