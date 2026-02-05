Edicola con pannelli azzurri | un cliente trova Maurizio Zulian esanime dietro il bancone dopo un malore

Un cliente ha trovato Maurizio Zulian senza vita dietro il bancone della sua edicola in piazza. L’uomo, di circa 60 anni, si era sentito male e non ce l’ha fatta a riprendersi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per Zulian non c’era più niente da fare. La comunità è sotto shock per questa perdita improvvisa.

**Un malore improvviso, un decesso improvvisamente tragico.** Così, senza preavviso né avvertimenti, è morto Maurizio Zulian, il proprietario dell'edicola in piazza principale di San Giorgio in Bosco, comune di Padova. Aveva 65 anni. Era un uomo che viveva nel cuore della sua attività, un punto di riferimento per i vicini, per i clienti e per coloro che si avventuravano, con regolarità, a comprare quotidiani, riviste o libri. L'uomo non era soltanto un imprenditore, era anche un membro della comunità. Martedì 3 febbraio, intorno alle otto del mattino, ha perso i sensi all'interno della propria edicola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Edicola con pannelli azzurri: un cliente trova Maurizio Zulian esanime dietro il bancone dopo un malore.

