Il Natale di East Market tra regali vintage e stravaganti addobbi

East Market Torna l’ appuntamento natalizio con East Market, l’ evento vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove chiunque può comprare, vendere e scambiare. Domenica 14 dicembre, centinaia di espositori selezionati da tutta Italia riempiranno gli oltre 6.000 mq dell’ex fabbrica aeronautica di via Mecenate con migliaia di oggetti unici: capi d’abbigliamento vintage, artigianato ricercato, rari vinili, complementi d’arredo colorati e molto altro. Tra gli stand si trovano pezzi di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, design, libri, fumetti, riviste, elettronica, militaria, giochi, videogiochi, articoli di riciclo e riuso, curiosità, oggetti per la casa e utensili di ogni tipo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Il Natale di East Market tra regali vintage e stravaganti addobbi

