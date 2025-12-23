Greta Thunberg arrestata a manifestazione pro-Pal a Londra | Mi oppongo al genocidio il video

Greta Thunberg è stata arrestata nel centro di Londra durante una manifestazione a sostegno degli attivisti di Palestine Action in sciopero della fame. La notizia è stata confermata dalla polizia: "Io sostengo i prigionieri di Palestine Action, io mi oppongo al genocidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Greta Thunberg arrestata a Londra durante una manifestazione per la Palestina, il cartello portato via dalla polizia: «Mi oppongo al genocidio»

Leggi anche: Greta Thunberg arrestata a Londra durante un raduno pro-pal

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Greta Thunberg arrestata a Londra durante un raduno pro-Pal; A casa di Gabriella Pession: “Dopo Londra, Praga, Usa (e 24 traslochi) ho scelto di vivere a Roma”; Manovra, spunta lo stop al versamento delle differenze retributive per i lavoratori sottopagati. Le opposizioni: Sono gli stessi del no al salario minimo; Rob Reiner, chi era il regista ucciso in casa a Los Angeles: da Harry ti presento Sally a Misery non deve morire, era un'icona di Hollywood.

Greta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione pro-Pal - La manifestazione era stata promossa per solidarizzare con otto detenuti del gruppo Palestine Action che stanno conducendo uno sciopero della fame ... adnkronos.com