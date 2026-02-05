Dynamite 04.022026 Brody King abbatte il campione

Questa sera a Las Vegas, Brody King batte il campione in un match intenso al Pearl Theater at the Palms. La serata si è accesa con scontri che decidono il futuro dei titoli, tra cui quello tra Kenny Omega e Andrade, che si sfidano per capire chi avrà l’onore di affrontare Hangman Page a Grand Slam Australia. Il momento clou arriva con l’eliminator tra MJF e Brody King, dove quest’ultimo mette in campo tutta la sua forza per conquistare il titolo mondiale.

Benvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dal Pearl Theater at the Palms di Las Vegas, Nevada. Una puntata ricca di match con implicazioni titolate, con Kenny Omega e Andrade che si affrontano per determinare chi sfiderà Hangman Page a Grand Slam Australia, e un main event eliminator tra MJF e Brody King per il titolo mondiale. Lo show si apre con una serie di promo rapidi. MJF dice che vede uomini come King a Long Island tutti i giorni e sono senzatetto. Brody King risponde che farà molto male a MJF e per la prima volta nella sua vita non potrà svignarsela. Kenny Omega ricorda l’attacco subito da Andrade mesi fa orchestrato da Don Callis e promette che i loro sforzi stasera saranno vani. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Dynamite 04.02.2026 Brody King abbatte il campione

Approfondimenti su Dynamite 04.02.2026

Questa notte, a Dynamite, Brody King sorprende tutti sconfiggendo MJF in poco più di un minuto.

