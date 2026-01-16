Ente Idrico Campano chiesti finanziamenti per un miliardo di euro

L’Ente Idrico Campano ha richiesto finanziamenti per circa un miliardo di euro, approvando 23 nuovi progetti nel settore idrico. Questi interventi sono stati inseriti nella seconda finestra del Pnissi, il Piano Nazionale di Interventi infrastrutturali, volto a migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio idrico nella regione. La decisione mira a sostenere lo sviluppo e la tutela delle risorse idriche in Campania.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comitato Esecutivo dell' Ente Idrico Campano ha approvato oggi l'inserimento di 23 nuovi progetti proposti dai gestori del Servizio Idrico Integrato della Campania nella seconda finestra temporale del Pnissi- Piano Nazionale di Interventi infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico – per un totale di quasi un miliardo di euro di possibili finanziamenti. La programmazione punta alla prevenzione della siccità nonché alla mitigazione dei possibili e conseguenti danni, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, allo scopo di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni.

