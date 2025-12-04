Drone stealth in azione | ecco come funziona il nuovo GJ-11 cinese

Dalla Cina arriva un nuovo filmato che ci consente di conoscere meglio l'ultimo velivolo da combattimento senza equipaggio GJ-11. Il video è particolarmente importante visto che è ufficiale, ossia è stato diffuso dall'aeronautica militare. Il drone viene mostrato sia all'interno di un hangar sia durante le operazioni di volo. La clip include scene dell'Uav che opera insieme a un caccia stealth J-20S, sottolineando il suo ruolo previsto come parte delle formazioni di combattimento aereo avanzate di Pechino. Pare inoltre che al GJ-11 sia stata anche assegnata una designazione ufficiale nota come Xuanlong, tradotta dai media locali come " Drago Fantastico ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

