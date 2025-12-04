Drone stealth in azione | ecco come funziona il nuovo GJ-11 cinese
Dalla Cina arriva un nuovo filmato che ci consente di conoscere meglio l'ultimo velivolo da combattimento senza equipaggio GJ-11. Il video è particolarmente importante visto che è ufficiale, ossia è stato diffuso dall'aeronautica militare. Il drone viene mostrato sia all'interno di un hangar sia durante le operazioni di volo. La clip include scene dell'Uav che opera insieme a un caccia stealth J-20S, sottolineando il suo ruolo previsto come parte delle formazioni di combattimento aereo avanzate di Pechino. Pare inoltre che al GJ-11 sia stata anche assegnata una designazione ufficiale nota come Xuanlong, tradotta dai media locali come " Drago Fantastico ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
La Moldavia convoca l'ambasciatore russo e, davanti all'ingresso del ministero, lo accoglie con il relitto del drone recuperato a Flore?ti, dopo le incursioni del 25 novembre scorso. Di @giuliapompili Vai su X
Il drone super stealth della Cina: come funziona il robot zanzara - Come ha sottolineato il sito Eurasiantimes, le capacità di questo drone hanno importantissime implicazioni strategiche. Da ilgiornale.it
"Il drone della svolta": come funziona il GJ-11 (e perché rivoluzionerà la guerra) - Era uno dei pezzi forte mostrati dalla Cina in occasione dell'ultima parata militare andata in scena per il Giorno della Vittoria. Riporta ilgiornale.it
Guerra, l'Ucraina schiera il drone “Katran” nel Mar Nero: nuova minaccia per la flotta russa. Come funziona - In un contesto bellico in cui l'innovazione tecnologica gioca un ruolo chiave, l'Ucraina ha introdotto un nuovo drone navale, Katran, sviluppato dalla Military Armored Company HUB. Come scrive ilmessaggero.it