Drone introdotto in carcere per errore | arresti a Olbia per tentata introduzione di droga e telefono

Questa mattina, un drone ha consegnato droga e telefoni all’interno del carcere di Olbia. Gli agenti si sono subito accorti dell’errore e hanno arrestato alcuni sospetti, che avevano tentato di introdurre sostanze e dispositivi illegali sfruttando il drone. La scoperta ha sorpreso tutti, e ora si indaga su come il mezzo sia riuscito a passare inosservato fino alla consegna.

**Un drone ha portato in carcere a Olbia una quantità significativa di hashish, marijuana e telefoni cellulari, almeno così credevano i criminali. Ma la Guardia di Finanza ha fermato l’operazione prima che il tentativo si realizzasse. Quattro persone sono state arrestate.** A Olbia, nel corso di una operazione condotta dalla Guardia di Finanza, è stato intercettato un tentativo di introdurre droga e dispositivi telefonici all’interno della casa circondariale di Nuchis, utilizzando un drone professionale. La polizia ha arrestato quattro persone, ha sequestrato oltre novecento grammi di hashish, una quantità significativa di marijuana, diversi smartphone – inclusi micro telefoni –, schede SIM e altri dispositivi elettronici.🔗 Leggi su Ameve.eu

