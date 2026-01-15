Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 15 gennaio 2026

Stasera, 15 gennaio 2026, alle 21:25 su Rete 4, torna Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Il programma offre un approfondimento sulle principali notizie e temi di attualità, politica e società, con ospiti e analisi accurate. Un appuntamento dedicato a informare in modo chiaro e sobrio, senza enfasi, sulle questioni più rilevanti del momento.

. Questa sera, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata il racconto in diretta della crisi iraniana, con l’attenzione puntata sull’attesa per l’intervento di “soccorso” americano annunciato da Donald Trump. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 gennaio 2026 Leggi anche: Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 gennaio 2026 Leggi anche: Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 novembre 2025 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dritto e Rovescio, anticipazioni della puntata di stasera 8 gennaio: ospite in studio il ministro Daniela Santanchè; Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio inizia l'anno nuovo con l'intervista al ministro Santanché. Le anticipazioni; Dritto e Rovescio riparte con la ministra Daniela Santanchè; Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 8 gennaio 2026. Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dai piani di Trump per l'Iran alle indagini sulla strage di Crans Montana - Oggi 15 gennaio 2026 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio . affaritaliani.it

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio inizia l'anno nuovo con l'intervista al ministro Santanché. Le anticipazioni - Oggi 8 gennaio 2026 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio . affaritaliani.it

Dritto e Rovescio, anticipazioni della puntata di stasera 15 gennaio: dal racconto in diretta della crisi iraniana alla tragedia di Crans-Montana - Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata su Rete 4 ... corrieredellumbria.it

Isabella TOVAGLIERI, Europarlamentare Lega > GIOVEDÌ 15 GENNAIO ore 23:00 a "Dritto e Rovescio" (Rete 4) Streaming: mediaset.it/rete4/ x.com

Rovescio step by step per principianti Dal dritto mancino con l'arto non dominante allo scivolamento della mano dal cuore al manico della racchetta fino all'apertura del gomito nel finale del colpo Costruisci il rovescio un passo alla volta per arrivare facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.