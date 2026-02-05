Dopo le ultime mosse di mercato del Milan, gli agenti inglesi si muovono in allarme. Dopo il caso Mateta, infatti, i recenti acquisti di Victor Boniface e Jean-Philippe Mateta hanno fatto emergere una preoccupazione tra gli agenti stranieri. Ora vogliono evitare che il club rossonero si rafforzi troppo, temendo di perdere terreno nel mercato internazionale. La situazione si fa tesa, e tutti guardano con attenzione alle prossime mosse del Milan.

Nelle ultime due sessioni di calciomercato, quella estiva 2025 e quella invernale 2026 appena conclusa, il Milan non ha portato a termine le trattative per l'acquisto di due attaccanti, Victor Boniface dal Bayer Leverkusen prima e Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace poi. Questo perché, nelle scrupolose e specialistiche visite mediche fatte approntare dal club di Via Aldo Rossi per verificare le condizioni delle ginocchia dei due centravanti, sono emerse delle problematiche. Inconvenienti che, a detta dei medici del Diavolo, hanno sconsigliato l'acquisto. Per Boniface, ha parlato il tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dopo il caso Mateta, la rivelazione degli insiders inglesi: “Ora vogliono evitare il Milan”

Approfondimenti su Milan Calciomercato

Il Bournemouth ha effettuato un sondaggio per un giocatore dell’Inter, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milan Calciomercato

Argomenti discussi: Milan, Mateta è quasi un Boniface 2.0: la trattativa salta per problemi fisici; Mateta al Milan rischia di saltare? Cosa è successo dopo le visite mediche; Sky - Clamoroso, la Juventus torna su Mateta. Il caso delle nuove visite per il Milan; Perché Mateta non giocherà più nel Milan: cosa è successo durante le visite mediche.

Milan, la verità su Mateta: le visite mediche, il precedente Boniface e i sospetti dei tifosiMilan, i dubbi del club rossonero circa il ginocchio destro dell'attaccante francese. La situazione ricorda il caso Boniface, ma non solo. Intanto, i tifosi rossoneri sono insoddisfatti ... sport.virgilio.it

Milan scatenato, arriva il difensore dopo MatetaI rossoneri vogliono fare le cose in grande in queste ultime ore di calciomercato: si punta a prendere anche il centrale tanto atteso ... milanlive.it

Dopo Phi.ca, ecco un altro caso. Presenti foto di celebrità (e non solo) svizzere. L' UFCS: «Possiamo bloccare solo alcuni domini». facebook

Lunga intervista esclusiva a Enzo Raiola su @RadioSportiva sul caso Alessio Romagnoli e il mancato addio alla #Lazio per il Qatar e l' #AlSadd da Roberto Mancini "Col Lecce era stata una gara d'addio, il giorno dopo poi Lotito ha cambiato tutto. L'ult x.com