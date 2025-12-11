Social vietati ai minori | perché la legge australiana è ipocrita e non funzionerà
L'articolo analizza le recenti normative australiane che vietano l'accesso ai social media ai minori, evidenziando le contraddizioni e le inefficacia di una legge che rischia di risultare più dannosa che utile. Si esplorano le motivazioni dietro queste misure e le possibili implicazioni di un provvedimento che appare, secondo molti, ipocrita e poco efficace.
Non voglio in nessun modo, in questo post, fare l’elogio dei super colossi del web e dei social network, che ormai governano le nostre vite, facendo utili infiniti e senza, spesso, neanche pagare il giusto corrispettivo di tasse. Non è dunque questo un elogio di Meta, Tik Tok, You Tube né tantomeno dei loro “padroni”. Mi interessa qui – nel criticare il provvedimento del governo laburista australiano di vietare tutti i social network agli under sedici – fare piuttosto un ragionamento fenomenologico, dall’interno. E cioè dal punto di vista di una madre che vede bene come i social sono usati dai giovanissimi che ho in casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
