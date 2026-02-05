divieto di maniglie delle porte nascoste in cina dal 2027 e aggiornamenti delle norme a hong kong

Da gennaio 2027, in Cina non si potranno più installare maniglie delle porte nascoste sui veicoli venduti nel paese. Il nuovo regolamento stabilisce che tutte le auto devono avere maniglie esterne meccaniche e interne su tutte le porte, escluso solo il portellone posteriore. La normativa mira a migliorare la sicurezza, eliminando i sistemi nascosti che possono complicare l’uscita in emergenza. Hong Kong ha aggiornato le sue norme, seguendo l’esempio cinese, mentre le case automobilistiche si preparano alle nuove regole.

nuovo quadro normativo nel settore automobilistico cinese definisce standard di sicurezza chiari: a partire dal 1 gennaio 2027 i veicoli venduti in patria devono essere equipaggiati con maniglie esterne meccaniche e maniglie interne su tutte le porte, fatta eccezione per il portellone posteriore. la disposizione garantisce l' apertura manuale anche in condizioni di blocco o spegnimento, ponendo la cina come primo paese al mondo a vietare esplicitamente i sistemi nascosti delle maniglie. regolamento cinese sui maniglioni delle porte: requisiti principali. la norma impone che, per i veicoli immessi sul mercato interno, le maniglie esterne siano meccaniche e che le maniglie interne rimangano accessibili da dentro l'abitacolo.

