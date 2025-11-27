Grattacieli in fiamme a Hong Kong si aggrava il bilancio delle vittime

Le fiamme non sono ancora del tutto domate, mentre il fumo nero continua a uscire da quelle che una volta erano finestre. Dei palazzi a nord di Hong Kong rimangono soltanto gli scheletri, mentre il bilancio si aggrava di ora in ora: 55 al momento le vittime, tra cui un vigile del fuoco, decine i feriti, alcuni in pericolo di vita e centinaia i dispersi ancora bloccati negli appartamenti.

